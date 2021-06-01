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Нардеп Шевченко официально изгнан из "Слуги народа" в Раде

1 июня, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На заседании парламента Стефанчук объявил, что у слуг народа еще минус один депутат

Евгений Шевченко в Раде. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Евгений Шевченко в Раде. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Исключенный из "Слуги народа" народный депутат Евгений Шевченко официально покинул фракцию. Об этом объявил на сегодняшнем заседании парламента первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"В соответствии с ч.3 ст.60 Регламента Верховной Рады и в соответствии с решение депутатской фракции "Слуга народа" от 24 мая сообщаю об исключении из состава фракции "Слуга народа" народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", – сказал он.

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Напомним, Шевченко известен своей любовью к Беларуси и особенно к правящему там режиму Лукашенко, который он так поддерживает, пока весь мир критикует. Он даже встречался лично с диктатором. В свою очередь глава партии "СН" Александр Корниенко назвал причину исключения Шевченко из "Слуги народа".

Сам Шевченко уже заявил, что будет собирать вокруг себя силовой блок из бывших "беркутовцев".

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