Буде силовий блок з беркутівців: вигнаний зі "Слуги народу" Шевченко здивував планами

Нардеп зізнався, коли слуги народу вирішили його вигнати і чи є пропозиції з інших парламентських фракцій

Євген Шевченко буде об'єднувати беркутівців. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Євген Шевченко після виключення з фракції "Слуга народу" зібрався створити навколо себе силовий блок з колишніх беркутівців.

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Про це він сказав журналістам, передає PavlovskyNEWS.

За його словами, рішення про виключення було прийнято ще місяць тому, але через брак голосів всередині фракції це питання затягнулося. Також він зазначив, що поки йому ще не пропонували членство в якихось інших фракціях.

"Я поки оглянуся. Точно буду займатися політикою, буду вести людей за собою. Я буду робити силовий блок навколо себе – це колишні беркутівці. Я про це кажу прямо і не боюся, тому що протистоять націоналістам, які у нас розвелися в Україні, щоб всіх "хлопати", тому що мені набридло, що твориться в країні... Я "Беркут" навколо себе згуртую, а це тисяча людей", – сказав Шевченко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 23 травня білоруські силовики провернули спецоперацію із затримання головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича і для цього змусили літак сісти в Мінську. Шевченко похвалив за це режим Лукашенка.