Спіймали на гарячому: нардеп від "Слуги народу" в Раді розглядав фото голого чоловіка

Пізніше Куницький підійшов до заступника міністра МВС Антона Геращенка і міністра МВС Арсена Авакова

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, який нещодавно побився з нардепом Миколою Тищенком, "спіймали" на перегляді фото оголених чоловіків.

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Про це написав фотокореспондент Андрій Дзиндзя у Facebook.

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Також напередодні Куницький цікавився новиною, якою вакциною вакцинувався президент РФ Володимир Путін.

Нещодавно ми писали про те, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко затримав виліт літака на Закарпатті, поки записував відео на телефон прямо на злітно-посадковій смузі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.