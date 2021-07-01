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Спіймали на гарячому: нардеп від "Слуги народу" в Раді розглядав фото голого чоловіка

1 липня 2021 13:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Пізніше Куницький підійшов до заступника міністра МВС Антона Геращенка і міністра МВС Арсена Авакова

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького, який нещодавно побився з нардепом Миколою Тищенком, "спіймали" на перегляді фото оголених чоловіків.

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Про це написав фотокореспондент Андрій Дзиндзя у Facebook.

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Також напередодні Куницький цікавився новиною, якою вакциною вакцинувався президент РФ Володимир Путін.

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Нещодавно ми писали про те, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко затримав виліт літака на Закарпатті, поки записував відео на телефон прямо на злітно-посадковій смузі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.

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