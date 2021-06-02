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"Коля, ну який же ти угорський? Ти ж оболонський": Шуфрич висміяв Тищенка в Раді (відео)

2 червня, 15:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Шуфрич пояснив, що сталося, а в кінці виступу красиво послав Тищенка угорською мовою

Микола Тищенко та Нестор Шуфрич. Колаж "Сьогодні"

Микола Тищенко та Нестор Шуфрич. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Нестор Шуфрич під час пленарного засідання Верховної Ради вилаяв депутатів "Слуги народу" за перестановки в міжпарламентській групі за дружбу з Угорщиною. Під гарячу руку потрапив "слуга народу" Микола Тищенко.

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Він заявив, що навколо главенства в цій міжпарламентській групі розгорнулася справжня боротьба. За словами Шуфрича, вчора з 63 членів групи терміново скликали 34 представники "Слуги народу" і відкликали з посади співголів групи двох депутатів – його самого і Валерія Лунченка (група "Довіра").

Нардеп вважає, що це було зроблено заради Миколи Тищенка, якого назвав третьою за впливом особою в державі.

"Я ставлю запитання: Колю, ну який же ти угорський? Ти ж оболонський, куди ти прешся. У таких питаннях потрібно мати честь. Прошу Колі оболонському дати репліку... З 63 членів парламентської групи дружби скликати тільки своїх – так навіть революції не роблять", – сказав Шуфрич, розсмішивши депутатів у сесійній залі.

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Нардеп зазначив, що у нього бабуся угорка, після чого Шуфрич заговорив угорською і закінчив фразу: "Давай, до побачення".

Читайте наше інтерв'ю з Миколою Тищенком, в якому він розповів і про Колю оболонського, і зізнався, як платив хабарі, повідав про своє ставлення до відомого кримінального авторитета.

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