"Коля, ну який же ти угорський? Ти ж оболонський": Шуфрич висміяв Тищенка в Раді (відео)

Микола Тищенко та Нестор Шуфрич. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Нестор Шуфрич під час пленарного засідання Верховної Ради вилаяв депутатів "Слуги народу" за перестановки в міжпарламентській групі за дружбу з Угорщиною. Під гарячу руку потрапив "слуга народу" Микола Тищенко.

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Він заявив, що навколо главенства в цій міжпарламентській групі розгорнулася справжня боротьба. За словами Шуфрича, вчора з 63 членів групи терміново скликали 34 представники "Слуги народу" і відкликали з посади співголів групи двох депутатів – його самого і Валерія Лунченка (група "Довіра").

Нардеп вважає, що це було зроблено заради Миколи Тищенка, якого назвав третьою за впливом особою в державі.

"Я ставлю запитання: Колю, ну який же ти угорський? Ти ж оболонський, куди ти прешся. У таких питаннях потрібно мати честь. Прошу Колі оболонському дати репліку... З 63 членів парламентської групи дружби скликати тільки своїх – так навіть революції не роблять", – сказав Шуфрич, розсмішивши депутатів у сесійній залі.

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Нардеп зазначив, що у нього бабуся угорка, після чого Шуфрич заговорив угорською і закінчив фразу: "Давай, до побачення".

Читайте наше інтерв'ю з Миколою Тищенком, в якому він розповів і про Колю оболонського, і зізнався, як платив хабарі, повідав про своє ставлення до відомого кримінального авторитета.