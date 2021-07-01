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Поймали на горячем: нардеп от "Слуги народа" в Раде рассматривал фото голого мужчины

1 июля 2021 13:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Позже Куницкий подошел к заместителю министра МВД Антону Геращенко и министру МВД Арсену Авакову

Александр Куницкий смотрел фото обнаженных мужчин. Коллаж: "Сегодня"

Александр Куницкий смотрел фото обнаженных мужчин. Коллаж: "Сегодня"

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, который недавно подрался с нардепом Николаем Тищенко, "поймали" на просмотре фото обнаженных мужчин.

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Об этом написал фотокорреспондент Андрей Дзиндзя в Facebook.

Телефон Александра Куницкого. Фото: Андрей Дзиндзя

Телефон Александра Куницкого. Фото: Андрей Дзиндзя

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Также накануне Куницкий интересовался новостью, какой вакциной вакцинировался президент РФ Владимир Путин.

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Недавно мы писали о том, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко задержал вылет самолета на Закарпатье, пока записывал видео на телефон прямо на взлетно-посадочной полосе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он объяснил, почему осадил "слугу народа", а в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал Тищенко на венгерском языке.

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