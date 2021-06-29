"Н*хер ти телефон кидаєш, дебіл?": відео бійки Тищенка та Куницького

Тищенко напав у їдальні Ради на Куницького через нібито статтю у ЗМІ – повалив його на підлогу і жбурляв телефон

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький опублікував відео бійки з колегою по фракції Миколою Тищенком. Він розповів, з чого все почалося, і показав, чим закінчилося.

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Відповідний ролик він опублікував у YouTube.

За його словами, Тищенко напав на нього через нібито статтю у ЗМІ, в якій Тищенка нібито зараховують до корупційних схем з видачею морякам дозволів на роботу.

"У їдальні Верховної Ради я зустрів Миколу Тищенка, який у своїй неадекватній манері почав висловлювати претензії стосовно якоїсь статті щодо моряків, яку я нібито замовив проти нього... Тупо напав на мене. Вибив телефон з рук і почав буцати його ногами. Повалив мене на землю, почав нападати, намагатися вирвати телефон... Важко зрозуміти, що Микола Тищенко у своїй голові обдумує і які думки приходять йому зранку на розум, але вони явно не стосуються законотворчої діяльності", – сказав Куницький.

Далі на відео можна побачити, як Тищенко вибиває телефон, а за кадром чутно обурення Куницького: "Ти чого телефон буцаєш, дядя? Коля, ти що хворий? Н*хер ти телефон кидаєш, дебіл? Коля, що ти твориш? Коля, що ти чудиш?... Коля, ти хворий ідіот, чи що?".

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На це Тищенко попросив свого колегу не лаятися, не ображати і не переслідувати.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.