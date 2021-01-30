Ми дали можливість людям впливати на владу – Зеленський про закон про референдум

Референдум – це інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства, вважає глава держави

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не боятися референдуму.

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Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

"Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу", – заявив він.

Зеленський додав, що референдум – це інституційна зброя людей, щоб відсікати те, що не відповідає інтересам суспільства.

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"Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент", – вважає президент.

Глава держави впевнений, що документ робить більш чітким діалог між владою і суспільством.

"А якщо народ має реальний інструмент референдуму, то такі діячі насправді не можуть бути впевненими ні в чому", – підкреслив Зеленський.

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Раніше Володимир Зеленський прокоментував прийняття законупро народовладдя через референдум, а також зазначив, що багато політиків опиралися цьому.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада прийняла закон про референдум. Депутати визначили, з яких питань може бути проведено всеукраїнське голосування і як організувати сам референдум.

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