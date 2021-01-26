Рада прийняла закон про референдум: що це значить для українців

Всеукраїнський референдум може бути проведений тільки з чотирьох питань

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Президентський документ підтримали 255 народних депутатів.

Реклама

Всеукраїнський референдум може бути проведений з наступних питань:

завердження закону про внесення змін до розділів I (загальні основи), III (вибори, референдум), XIII (внесення змін до Конституції) Конституції України. Ініціює референдум з цього питання президент України;

вирішення питання загальнодержавного значення (ініціює народ);

зміна території України (тільки стосовно збільшення території, ініціює Верховна Рада);

про припинення дії закону України або окремих його положень (ініціює народ).

На референдум дозволяється виносити тільки одне питання, при цьому він повинен вимагати однозначної відповіді: "так" або "ні". Прийняте рішення може бути скасовано шляхом такого ж референдуму, але не раніше ніж через три роки.

Що українці не зможуть винести на референдум:

питання, що суперечать положенням Конституції України, про захист прав людини і основних свобод;

питання з компетенції органів правопорядку, прокуратури або суду;

не можна буде ставити питання незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності;

українці не зможуть вирішувати питання податків, бюджету, амністії.

Що потрібно для проведення референдуму

Реклама

Для проведення референдуму за народною ініціативою повинна зібратися група в складі не менше 300 людей, запросивши на збори представника ЦВК. Група повинна сформулювати питання референдуму і схвалити формулювання.

Потім ініціатива передається в ЦВК, і починається процедура збору підписів громадян за проведення референдуму. Їх потрібно зібрати 3 мільйони, причому підписи повинні бути зібрані не менш як у двох третинах регіонів і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожному з них.

Проголошує референдум за народною ініціативою президент. При цьому очільник держави або не менше 45 народних депутатів можуть подати до Конституційного суду конституційне звернення щодо конституційності питання, що пропонується для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Електронне голосування на референдумі може бути застосоване лише тоді, коли буде окремо прийнято законодавство про таке голосування по країні в цілому. А поки буде голосування за допомогою традиційних бюлетенів.

Експерти розповідали сайту "Сьогодні", які плюси, мінуси та підводні камені в законі про референдум.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама