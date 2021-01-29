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Зеленський призначив "слугу народу" Скічка головою Черкаської ОДА

29 січня, 20:33

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Новому керівнику області доведеться звернути увагу на будівництво доріг і залучення інвестицій

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021 про призначення шоумена, телеведучого і нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави зустрівся з новопризначеним очільником ОДА, вручив йому службове посвідчення і побажав успіху на посаді.

"Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проєктів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини", – сказав Зеленський.

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Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. 2013-го закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "міжнародна економіка" (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років вів підприємницьку діяльність. У 2019-му був обраний народним депутатом України.

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Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення Скічка на посаду голови Черкаської ОДА.

Також зазначимо, 29 грудня 2020-го Зеленський звільнив попереднього голову Черкаської ОДА Сергія Сергійчука, призначеного на посаду 28 серпня.

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призначення Володимир Зеленський Черкаська область кадрові перестановки Олександр Скічко

Джерело: Сьогодні

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