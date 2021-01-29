Зеленський щодо закону про референдум: Для деяких політиків – це катастрофа

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення закону про народовладдя через референдум, а також зазначив, що багато політиків опиралися цьому. Про це він розповів в своєму відеозверненні.

"Ми це обіцяли – ми це зробили. Мої вітання народу України, мої співчуття окремим політикам", – сказав він.

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За словами президента, ухвалення закону про референдум для деяких політиків – катастрофа, оскільки тепер важливі рішення зможуть приймати не вони, а всі громадяни України на всеукраїнському голосуванні.

"Цим депутатам можу сказати тільки дві речі. Перше. Ви почали кричати, що наші люди не розумні, їм не можна нічого довірити, вони нароблять дурниць. Дивно, що ви так про власних виборців. І друге. Вважається, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді – це окремі депутати і швидкість, з якою вони "перефарбовуються". Спочатку вони були категорично проти референдуму, але вуаля – і тепер уже ініціюють референдум з п'яти питань (йдеться про фракцію "Батьківщина")", – підкреслив Зеленський.

Відео: Телеграм/Зеленський

Як повідомляли новини "Сьогодні", 26 січня Верховна Рада ухвалила закон про референдум. Депутати визначили, з яких питань може бути проведено всеукраїнське голосування і як організувати сам референдум.

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