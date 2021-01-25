Мендель розповіла, що Зеленський попросив на день народження

Сьогодні президенту виповнилося 43 роки, але замість подарунків він цілий день отримує поздоровлення

Президент Володимир Зеленський сьогодні святкує день народження. Але всіх охочих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні в Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.

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Про це розповіла Українській правді прессекретарка глави держави Юлія Мендель.

Вона не уточнила, про яку саме лікарню йдеться.

"Президент України попросив тих, хто виявив бажання привітати його з днем народження і подарувати йому подарунок, підтримати одну з інфекційних лікарень будь-якою сумою, але від щирого серця. Благодійність і допомога лікарям – кращий подарунок (для Зеленського. – Ред.)", – сказала Мендель.

Зазначимо, що сьогодні на брифінгу в парламенті спікер ВР Дмитро Разумков підтвердив, що є така інформація щодо прохання Зеленського.

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"Різні є побажання, пропозиції. Думаю, теж непогана ідея, коли ти робиш добру справу. Я не знаю, наскільки це закрита інформація, але така інформація є", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському сьогодні "стукнуло" 43, а вітати його почали із самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Президента привітала і його дружина Олена Зеленська. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:

Відео: president.gov.ua

Крім того, легендарний голлівудський режисер Девід Лінч привітав Зеленськогоз днем народження і записав відеоролик.

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