"Спасибі тобі за кожен день": Олена Зеленська зворушливо привітала президента (фото)

Перша леді Олена Зеленська привітала свого чоловіка, президента України Володимира Зеленського, з днем народження і знову освідчилась йому у коханні.
Про це вона написала в Instagram.
Вона показала їхнє спільне щасливе фото.
"На цьому фото є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий і усміхнений. З днем народження, коханий! Спасибі тобі за кожен день", – написала перша леді.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському сьогодні "стукнуло" 43, а вітати його почали вже з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:
А сам іменинник запостив фото зі спортзалу, зазначивши, що відчуває себе на 30 років.
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