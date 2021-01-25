Русский
$ 28,16
34,25
  1. Політика

Легендарний голлівудський режисер привітав Зеленського з днем народження (відео)

25 січня, 15:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Виявляється, Зеленський теж нещодавно вітав Лінча з іменинами

Відомий голлівудський режисер Девід Лінчпривітав президента України Володимира Зеленського з днем народження. У Мережі з'явилося відповідне відеопривітання.

Реклама

Виявляється, Зеленський теж його вітав нещодавно з іменинами (у Лінча день народження був 20 січня).

"Дорогий президенте Зеленський, я дуже дякую вам за ваше привітання з моїм днем народження. І сьогодні, 25 січня 2021 року, хочу привітати вас у відповідь з вашим днем народження – прекрасним днем для вас і українців. Бажаю всього найкращого! Мир", – сказав Лінч.

В тренді
"43 по паспорту, 30 – в душі": Зеленський показав фото зі спортзалу

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському сьогодні "стукнуло" 43, а вітати його почали вже з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:

Відео: president.gov.ua
Реклама

Також президента привітала і його дружина Олена Зеленська. Вона знову зворушливо освідчилася йому у коханні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

день народження вітання Володимир Зеленський Девід Лінч

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
"43 по паспорту, 30 – в душі": Зеленський показав фото зі спортзалуПолітика
Замовне вбивство в лавах СБУ: підозрюваного в організації заарештували без права на заставу
Замовне вбивство в лавах СБУ: підозрюваного в організації заарештували без права на заставуПолітика
Підриває авторитет України: Ляшко про замовне вбивство у СБУ
Підриває авторитет України: Ляшко про замовне вбивство у СБУПолітика
"У них була мета – вбивати": Зеленський про напад на українця в ПарижіПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти