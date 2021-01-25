Легендарний голлівудський режисер привітав Зеленського з днем народження (відео)

Виявляється, Зеленський теж нещодавно вітав Лінча з іменинами

Відомий голлівудський режисер Девід Лінчпривітав президента України Володимира Зеленського з днем народження. У Мережі з'явилося відповідне відеопривітання.

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Виявляється, Зеленський теж його вітав нещодавно з іменинами (у Лінча день народження був 20 січня).

"Дорогий президенте Зеленський, я дуже дякую вам за ваше привітання з моїм днем народження. І сьогодні, 25 січня 2021 року, хочу привітати вас у відповідь з вашим днем народження – прекрасним днем для вас і українців. Бажаю всього найкращого! Мир", – сказав Лінч.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимиру Зеленському сьогодні "стукнуло" 43, а вітати його почали вже з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави. Було і яскраве привітання від українців з усіх куточків країни в одному відео:

Відео: president.gov.ua

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Також президента привітала і його дружина Олена Зеленська. Вона знову зворушливо освідчилася йому у коханні.

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