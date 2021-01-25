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  1. Політика

Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження

25 січня, 09:33

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Його соратники відзначають успіхи Зеленського на посаді президента

Президент Володимир Зеленськийсьогодні відзначає день народження – йому виповнилося 43 роки. Главу держави вже почали вітати з самого ранку.

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Партія "Слуга народу" першою привітала главу держави. На їхню думку, він довів, що президент може об'єднувати, а не поляризувати країну. Може не тільки обіцяти, а й втілювати реформи, будувати тисячі кілометрів доріг і сотні мостів. Встановити найтриваліше перемир'я за роки війни і повернути українських громадян з будь-якого куточка світу. Що українець і його добробут можуть бути головною цінністю держави.

"Саме тому, як і раніше, Володимир Зеленський залишається лідером за рівнем довіри серед усіх політиків. Щиро вітаємо главу держави з днем народження! Дякуємо за плідну роботу та сміливість ухвалювати складні рішення. Бажаємо сил та наполегливості й надалі будувати нову, сильну та успішну Україну", – йдеться у повідомленні.

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Слідкуйте за нами, будуть й інші привітання...

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Зеленський привітав українців з Днем Соборності. Глава держави нагадав одну цитату з універсалу про об'єднання українських земель 102 роки тому.

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день народження вітання Володимир Зеленський

Джерело: Сьогодні

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