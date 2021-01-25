Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рождения

Сегодня президенту исполнилось 43 года, но вместо подарков целый день он получает поздравления

Президент Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения. Но всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.

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Об этом рассказала Украинской правде пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Она не уточнила, о какой именно больнице идет речь.

"Президент Украины попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от всего сердца. Благотворительность и помощь врачам – лучший подарок (для Зеленского. – Ред.)", – сказала Мендель.

Отметим, что сегодня на брифинге в парламенте спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил, что есть такая информация относительно просьбы Зеленского.

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"Разные есть пожелания, предложения. Думаю, тоже неплохая идея, когда ты делаешь доброе дело. Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому сегодня "стукнуло" 43, а поздравлять его начали с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Президента поздравила и его супруга Елена Зеленская. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua

Кроме того, легендарный голливудский режиссер Дэвид Линч поздравил Зеленского с днем рождения и записал видеоролик.

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