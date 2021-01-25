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Мендель рассказала, что Зеленский попросил на день рождения

25 января, 17:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня президенту исполнилось 43 года, но вместо подарков целый день он получает поздравления

Президент Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения. Но всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.

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Об этом рассказала Украинской правде пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Она не уточнила, о какой именно больнице идет речь.

"Президент Украины попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от всего сердца. Благотворительность и помощь врачам – лучший подарок (для Зеленского. – Ред.)", – сказала Мендель.

Отметим, что сегодня на брифинге в парламенте спикер ВР Дмитрий Разумков подтвердил, что есть такая информация относительно просьбы Зеленского.

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"Разные есть пожелания, предложения. Думаю, тоже неплохая идея, когда ты делаешь доброе дело. Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимиру Зеленскому сегодня "стукнуло" 43, а поздравлять его начали с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства. Президента поздравила и его супруга Елена Зеленская. Было и яркое поздравление от украинцев со всех уголков страны в одном видео:

Видео: president.gov.ua

Кроме того, легендарный голливудский режиссер Дэвид Линч поздравил Зеленского с днем рождения и записал видеоролик.

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день рождения Владимир Зеленский Юлия Мендель
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