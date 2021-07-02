Мендель про свою книгу: Є кілька причин, що вона стане скандальною

Юлия Мендель

Прессекретар президента України Юлія Мендель готується випустити книгу про роботу з Володимиром Зеленським. Вона відкрила нам завісу таємниці, про що там йтиметься, і навіть обіцяє оголити скандальні моменти.

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За її словами, президент знає про книгу.

"Я хотіла повідомити йому особисто до того, як вона вийде. Однак ніхто точно не просив мене її писати, не курував, не правив і не давав "добро". Я пишу про деякі процеси прийняття рішень, їхнє обґрунтування, є фактаж з геополітичних питань та санкційної політики. Багато про логіку та ідеологію політичних рішень, про розвиток політичної культури в Україні загалом", – розповіла вона сайту "Сьогодні".

На питання, чи стане її книга скандалом або сенсацією, як це сталося, наприклад, з книгою ексрадника Трампа Джона Болтона "Кімната, в якій все і сталося" (він розкрив багато подробиць про правління тодішнього президента США), вона відповіла: "Думаю, у цієї книги є кілька причин стати скандальною".

"По-перше, тому що українці не звикли до настільки відвертих висловлювань публічних людей і відвертого погляду на себе. По-друге, я піднімаю питання задавнених проблем, суспільних травм. А це те, що викликає неприйняття різних груп населення себе, те, що викликає резонанси, палкі дискусії. Однак я впевнена, що неможливо стати сильними, допоки не відбудеться повноцінної дискусії, не буде почуто різних точок зору з цих питань. По-третє, є деякі внутрішні політичні кулуарні моменти, які можуть змусити людей змінити погляд на когось чи щось у політиці. Книжка, на жаль чи на щастя, провокаційна", – сказала Мендель.

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Прессекретар Зеленського вважає свою книгу "непоганим літературним продуктом" і розраховує, що вона зробить внесок у розвиток українського суспільства.

"Деякі частини книжки я вже випробовувала у своїх виступах – і це викликало резонанс", – резюмувала вона.

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. До призначення її наступника вона продовжує виконувати свої обов'язки, а потім займеться іншими функціями на Банковій. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.