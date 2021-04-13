Українська російська – приватна думка Юлії Мендель чи свіжий погляд влади

Росія не є монополістом російської мови, треба голосно заявити, що в Україні є "українська російська мова" – сказала прессекретар Офісу президента Юлія Мендель в ефірі програми "Погляд з Банкової" на державному телеканалі "Дом", який був створений для жителів тимчасово окупованих територій. Вона також зазначила, що Україні пора "демонополізувати російську".

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Юлію Мендель тієї ж миті розкритикував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Раніше подібні заяви вже робив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков .

Чи може сказане означати, що ставлення до російської мови в Україні змінюється? Принаймні, серед представників влади. Володимир Зеленський з російськомовного середовища, як і багато людей в його найближчому оточенні.

Поки тільки особиста позиція

"Я думаю, що поки ці заяви не більше ніж особиста позиція Арсена Авакова і Юлії Мендель. А не позиція влади. Але я радий, що в суспільстві почалася дискусія з цього питання. Не виключаю, що з часом у нас з'являться і офіційні документи на тему російської мови. Наприклад, законопроєкти або укази президента ", – вважає політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Фесенко підкреслює, що визнання історичного та культурного значення російської мови в Україні є важливим елементом боротьби зі спробами Росії встановити монополію на російську мову. За словами політолога, сьогодні в світі часто виникає ситуація, коли різні нації використовують однакову мову. Зокрема, в США поширений американська англійська. А німецька мова є державною в Німеччині, Австрії та Швейцарії. При цьому австрійці та німці не вважають себе однією нацією. І тим більше не роблять заяв про своє одноосібне право на мову.

"Не варто забувати і про те, що гнучке ставлення нашої держави до російської мови продемонструє українським російськомовним патріотам (а 2014-2015 роки показали, що їх у нас дуже багато), що російська мова в Україні не чужа. А це дуже важливо для здорової атмосфери в країні", – говорить Фесенко.

При цьому експерт зазначає, що державотворчою мовою в Україні має залишатися українська. А судити про те, чи може з'явитися в нашій країні "українська російська", повинні фахівці.

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Новини України – не жарт

Поки що "українська російська" викликає у людей лише посмішку. Але філолог Ірина Голубовська зазначає, що загалом це явище звичайне в сучасному світі.

"У лінгвістиці існує таке поняття, як варіант національної мови. Зокрема, йдеться про англійську мову в Австралії або в Індії, – каже Ірина Голубовська. – До нас це поняття застосувати не можна. По-перше, цей варіант має бути реалізований на рівні лексики і граматики. По-друге, в Австралії та Індії – англійська мова інституціолізована. Простіше кажучи, має державний статус".

Мовний омбудсмен: потрібно мене поважати

Ми спробували дізнатися думку з цього питання мовного омбудсмена Тараса Креміня. Експерименту заради звернулися до нього російською.

- Це ви спеціально так до уповноваженого звертаєтеся? Принципово російською? – запитав омбудсмен нашого кореспондента.

- А хіба принципово важливо, якою мовою задавати запитання?

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- Для мене це принципово важливо. А якщо для вас ні, то навіщо ви телефонуєте? Потрібно мене поважати.

Хоча в законі України "Про забезпечення функціонування української мови, як державної" значиться, що звертатися до омбудсмена можна і російською: "На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін" (ч. 3, ст. 30).

Тим самим Кремінь підтвердив тезу експертів про те, що питання про українську російську на цей момент – суто теоретичне. І поки залишається лише приватною думкою Юлії Мендель.

Раніше Юлія Мендель неправильно написала військовий хештег: NoCivilWar in Ukraine замість NotCivilWar in Ukraine. Різниця в одну букву грає істотне значення. У першому випадку – "немає громадянської війни в Україні". У другому – "в Україні не громадянська війна". Також прессекретарю президента доводилося вибачатися за неправильне написання слова "Київ" англійською мовою.

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