Мендель написала книжку про роботу із Зеленським. Обіцяє інсайди

Екс-прес-секретар стверджує, що за видання книжки вона нычого не платила, а в назві буде дуже відомий політичний афоризм

Юлія Мендель / колаж "Сьогодні"

Колишній прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендельнаписала книжку про українську політику, свою роботу спікером глави держави та самоідентифікацію українців.

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Про це вона повідомила "Суспільному".

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації", – розповіла Мендель.

Інших подробиць про зміст книги екс-прес-секретар не повідомила, тільки зазначила, що вона має вийти у липні.

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Також вона не уточнила, якою буде назва, тираж та видавництво, але стверджує, що не платила за видання своїх мемуарів.

У своєму Instagram Мендель запропонувала підписникам вгадати, як називатиметься її книжка, зазначивши, що в назві буде дуже відомий афоризм у сучасній політиці. Пост Мендель супроводила грайливим фото.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель залишила свою посаду ще 30 квітня. Причини її звільнення не називалися, але, за даними ЗМІ, можливою причиною могло бути невдоволення керівництва Офісу президента її роботою.

Водночас після її відставки в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радником із зовнішньополітичних питань і курируватиме в Офісі президента комунікацію із зарубіжними ЗМІ.

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Юлія Мендель, яка раніше працювала в ряді українських і закордонних ЗМІ, була призначена прес-секретарем президента у червні 2019 року.