Русский
$ 27,23
32,35
  1. Влада

Мендель написала книжку про роботу із Зеленським. Обіцяє інсайди

1 липня 2021 23:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Екс-прес-секретар стверджує, що за видання книжки вона нычого не платила, а в назві буде дуже відомий політичний афоризм

Юлія Мендель / колаж "Сьогодні"

Юлія Мендель / колаж "Сьогодні"

Колишній прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендельнаписала книжку про українську політику, свою роботу спікером глави держави та самоідентифікацію українців.

Реклама

Про це вона повідомила "Суспільному".

"Книга про українську політику, роботу прессекретаря президента, деякі інсайди прийнятих рішень, а також основне – про самоідентифікацію українців як нації", – розповіла Мендель.

Інших подробиць про зміст книги екс-прес-секретар не повідомила, тільки зазначила, що вона має вийти у липні.

Читайте також: "Який жах": Гордон відповів, чи піде до Зеленського замість Мендель

Реклама

Також вона не уточнила, якою буде назва, тираж та видавництво, але стверджує, що не платила за видання своїх мемуарів.

Не пропусти!
Батько Довбика – про українську мову і перехід нашого футболіста до чемпіонату Росії
Батько Артема Довбика нічого не бачив після голу сина Швеції

У своєму Instagram Мендель запропонувала підписникам вгадати, як називатиметься її книжка, зазначивши, що в назві буде дуже відомий афоризм у сучасній політиці. Пост Мендель супроводила грайливим фото.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель залишила свою посаду ще 30 квітня. Причини її звільнення не називалися, але, за даними ЗМІ, можливою причиною могло бути невдоволення керівництва Офісу президента її роботою.

Водночас після її відставки в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радником із зовнішньополітичних питань і курируватиме в Офісі президента комунікацію із зарубіжними ЗМІ.

Реклама

Юлія Мендель, яка раніше працювала в ряді українських і закордонних ЗМІ, була призначена прес-секретарем президента у червні 2019 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТОВлада
В Україні підвищили пенсії чорнобильцям – Зеленський підписав закон
В Україні підвищили пенсії чорнобильцям – Зеленський підписав законВлада
Зустріч
Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадалиВлада
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причину
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським: назвав абсурдну причинуРосія
Спіймали на гарячому: нардеп від
Спіймали на гарячому: нардеп від "Слуги народу" в Раді розглядав фото голого чоловікаВлада
Цих
Цих "зайчиків" там точно не буде: Рєзніков про участь бойовиків у "нормандському форматі"Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти