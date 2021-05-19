Хейт, високі вимоги Зеленського і новий рівень – чому Мендель йде у відставку

Одна з причин, чому прес-секретар вирішила піти у відставку, – вкрай жорсткий ритм роботи з президентом

/ Фото: https://www.facebook.com/Юлія Мендель

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає посаду з кількох причин, серед яких хейт і високі вимоги глави держави.

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Про це в інтерв'ю "КП в Україні" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Коли Мендель знайдуть заміну, вона перейде в статус радника з міжнародних медіа. Подоляк назвав кілька причин, чому Мендель вирішила піти.

"Перша – це вкрай жорсткий ритм роботи з президентом Володимиром Зеленським. Він працює 24/7 без перерв. І весь час хоче по-перфекціоністськи отримувати якісну роботу. У такому режимі дуже мала кількість людей може працювати постійно", – зазначив Подоляк.

За його словами, Мендель потрапляла в "божевільний хейт" і це її демотивувало.

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"Її хейтили по будь-якому питанню, абсолютно незаслужено, як правило. Вона професіонал, вона точно розуміє суть роботи, швидко виконує завдання, ефективно комунікує з людьми в тіньовому форматі. Але вона потрапила під феєричну атаку і ботів, і ломів, і політично ангажованих суб'єктів , і якихось ревнивих журналістів. Природно, це сильно демотивує", – каже Подоляк.

Також він додав, що Мендель вже повинна перейти в функціонал людини, яка має позицію з багатьох важливих питань і висловлювати її від свого імені.

Подоляк повідомив, що на посаду прес-секретаря Зеленського є 12-15 претендентів.

Також "Сьогодні" провели опитування, кого українці хотіли б бачити прес-секретарем Зеленського – були запропоновані п'ять кандидатів.