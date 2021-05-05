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"Який жах": Гордон відповів, чи піде до Зеленського замість Мендель

5 травня, 12:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президенту України терміново потрібен прессекретар, оскільки Юлія Мендель йде з цієї посади

Журналіст Дмитро Гордон категорично відхрестився від можливості стати прессекретарем президента України Володимира Зеленскього. Про це він сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Ведучий зачитав питання з інтернету, що нібито кандидатура Гордона розглядається як один з варіантів на місце Мендель, на що пролунала однозначна відповідь.

"Боже мій, який жах. В жодному разі я не є (кандидатом) і навіть думати про це не можу", – сказав журналіст.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Це підтвердили також на Банковій. Та тільки далеко вона не піде. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів про нову посаду Мендель.

Також "Сьогодні" провели опитування, кого українці хотіли б бачити прессекретарем Зеленського - були запропоновані п'ять кандидатів.

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