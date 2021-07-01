Мендель написала книгу о работе с Зеленским. Обещает инсайды

Экс-пресс-секретарь утверждает, что издание книги ей ничего не стоило, а в названии будет очень известный политический афоризм

Юлия Мендель / коллаж "Сегодня

Бывшый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.

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Об этом она сообщила "Суспільному".

"Книга об украинской политике, работу пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное – о самоидентификации украинцев как нации", – рассказала Мендель.

Других подробностей о содержании книге экс-пресс-секретарь не сообщила, только отметила, что она должна выйти в июле.

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Также она не уточнила, каким будет название, тираж и издательство, но утверждает, что не платила за издание своих мемуаров.

В своем Instagram Мендель президента предложила подписчикам угадать, как будет называться ее книга, отметив, что в названии будет очень известный афоризм в современной политике. Пост Мендель сопроводила игривым фото.

Напомним,