Українська
$ 27,23
32,35
  1. Новости политики

Мендель написала книгу о работе с Зеленским. Обещает инсайды

1 июля 2021 23:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Экс-пресс-секретарь утверждает, что издание книги ей ничего не стоило, а в названии будет очень известный политический афоризм

Юлия Мендель / коллаж "Сегодня

Юлия Мендель / коллаж "Сегодня

Бывшый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев.

Реклама

Об этом она сообщила "Суспільному".

"Книга об украинской политике, работу пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное – о самоидентификации украинцев как нации", – рассказала Мендель.

Других подробностей о содержании книге экс-пресс-секретарь не сообщила, только отметила, что она должна выйти в июле.

Читайте также: "Какой кошмар": Гордон ответил, пойдет ли к Зеленскому вместо Мендель

Не пропусти!
Отец Довбика – об украинском языке и переходе героя Евро в чемпионат России
Отец Артема Довбика ничего не видел после гола сына Швеции
Реклама

Также она не уточнила, каким будет название, тираж и издательство, но утверждает, что не платила за издание своих мемуаров.

В своем Instagram Мендель президента предложила подписчикам угадать, как будет называться ее книга, отметив, что в названии будет очень известный афоризм в современной политике. Пост Мендель сопроводила игривым фото.

Напомним,

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО
Какой-то детский страх: Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТОВласть
Встреча
Встреча "Большой двадцатки" в Италии – почему об Украине даже не вспомнилиВласть
В Украине повысили пенсии чернобыльцам – Зеленский подписал закон
В Украине повысили пенсии чернобыльцам – Зеленский подписал законВласть
Путин не хочет встречаться с Зеленским: назвал абсурдную причину
Путин не хочет встречаться с Зеленским: назвал абсурдную причинуРоссия
Поймали на горячем: нардеп от
Поймали на горячем: нардеп от "Слуги народа" в Раде рассматривал фото голого мужчиныВласть
Этих
Этих "зайчиков" там точно не будет: Резников об участии боевиков в "нормандском формате"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять