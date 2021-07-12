"Медведчук не лох": Марчук про "прослушку" кума Путіна

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Записи телефонних розмов нардепа Віктор Медведчука з керівництвом Росії, які в останні місяці порціями публікували журналісти, могли бути зроблені співробітниками СБУ і без наказу "зверху", або приватними особами, а плівки передали до спецслужби.

Про це розповів в інтерв'ю Крим.Реаліі колишній міністр оборони і секретар РНБО, ексглава СБУ Євген Марчук.

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Він нагадав, що за законодавством співробітник СБУ сам приймає рішення про "прослушку" в межах своїх повноважень, а також не повинен виконувати протиправні накази "згори". Іншими словами, у спецслужбі мали підстави записати розмови.

"Хтось робив це і не хотів показувати начальству? А потім перейшов на іншу роботу? Я здогадуюся, про кого може йти мова, але не можу поки говорити. Але хтось із високого керівництва на свій ризик, не будучи вже першою особою, це все писав. Потім так склалися обставини, що він перейшов кудись там в іншу установу, але з тими співробітниками, які це все писали", – сказав Марчук.

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У той же час він вказав на проблему слідства – плівки повинні мати законне походження, інакше справа затихне.

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"Можливо, хтось із СБУ попросив "пробити". Якщо це робила приватна особа, то ризики менші. Які ти йому претензії пред'явиш? На плівках є такі речі, на які обов'язково треба було реагувати. Щоб запустити їх у судову реалізацію, треба було пройти цілий ряд офіційних процедур. Як вони зараз їх легалізують? Тому що в суді, якщо пояснити походження цих плівок, вони не будуть визнані. Якщо немає законного походження цих плівок, то буде як з плівками Мельниченка", – пояснив ексглава СБУ.

Марчук назвав Медведчука прагматичною до цинізму особистістю, дуже грамотним і підготовленим. Тому він сумнівається, що кум Путіна через безглузду необережності міг наговорити з Росією на кримінально справу.

"Медведчук ж не лох. Так, грубо кажучи, він же допускав, що його можуть слухати. Він знає, як себе вести. Він розуміє, що він з Росією в контакті, а війна – з Росією. Тобто я не допускаю собі, щоб Медведчук це все говорив по звичайному телефону. Я не можу собі уявити, щоб Медведчук, який добре знає всю державну машину, так вільно собі, спокійно говорив. Сміливості Медведчуку могло додати й те, що він весь час згадує "головного", посилаючись на президента (Порошенко – ред.)", – додав Марчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", одні з останніх записів журналісти Bihus.info оприлюднили у травні. Судячи з запису від 17 травня, Медведчук регулярно спілкувався з Порошенком.