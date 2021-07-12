"Медведчук ведь не лох": Марчук о "прослушке" кума Путина

Виктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Записи телефонных разговоров нардепа Виктор Медведчука с руководством России, который в последние месяцы порциями публиковали журналисты, могли быть сделаны сотрудниками СБУ и без приказа "сверху", либо частными лицами, а пленки передали в спецслужбу.

Об этом рассказал в интервью Крым.Реалии бывший министр обороны и секретарь СНБО, экс-глава СБУ Евгений Марчук.

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Он напомнил, что по законодательству сотрудник СБУ сам принимает решение о "прослушке" в пределах своих полномочий, а также не должен выполнять противоправные приказы "сверху". Другими словами, в спецслужбе имели основания записать разговоры.

"Кто-то делал это и не хотел показывать начальству? А потом перешел на другую работу? Я догадываюсь, о ком может идти речь, но не могу пока говорить. Но кто-то из высокого руководства на свой риск, не будучи уже первым лицом, это все писал. Затем так сложились обстоятельства, что он перешел куда-то там в другое учреждение, но с теми сотрудниками, которые это все писали", – сказал Марчук.

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В то же время он указал на проблему следствия – пленки должны иметь законное происхождение, иначе дело заглохнет.

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"Возможно, кто-то из СБУ попросил "пробить". Если это делало частное лицо, то риски меньше. Какие ты ему претензии предъявишь? На пленках есть такие вещи, на которые обязательно надо было реагировать. Чтобы запустить их в судебную реализацию, надо было пройти целый ряд официальных процедур. Как они сейчас их легализуют? Потому что в суде, если объяснить происхождение этих пленок, они не будут признаны. Если нет законного происхождения этих пленок, то будет как с пленками Мельниченко", – объяснил экс-глава СБУ.

Марчук назвал Медведчука прагматичной до цинизма личностью, очень грамотным и подготовленным. Поэтому он сомневается, что кум Путина по нелепой неосторожности мог наговорить с Россией на уголовно дело.

"Медведчук ведь не лох. Да, грубо говоря, он же допускал, что его могут слушать. Он знает, как себя вести. Он понимает, что он с Россией в контакте, а война – с Россией. То есть я не допускаю себе, чтобы Медведчук это все говорил по обычному телефону. Я не могу себе представить, чтобы Медведчук, хорошо знающий всю государственную машину, так свободно себе, спокойно говорил. Смелости Медведчуку могло добавить и то, что он все время вспоминает "главного", ссылается на президента (Порошенко ‒ ред.)", – добавил Марчук.

Как сообщали новости "Сегодня", одни из последних записей журналисты Bihus.info обнародовали в мае. Судя по записи от 17 мая, Медведчук регулярно общался с Порошенко.