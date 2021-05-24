"У нашого головного є ідеї": як Медведчук отримав трубопровід (записи)

План Медведчука спрацював – вже через пару тижнів трубу повернули росіянам, а потім фактично передали самому куму Путіна

Народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, в 2015 році обговорював з главою російської "Транснефти" Миколою Токарєвим, як не допустити остаточної націоналізації Україною частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", якою фактично розпоряджалася Росія, і яка згодом дісталася куму Путіна.

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Запис розмови опублікував Bihus info.

Що примітно, в розмові Медведчук постійно посилається на якогось "нашого головного", у якого нібито "є ідеї" і можливості вирішити неприємну для Росії ситуацію з трубою, щодо якої на той момент Господарський суд ухвалив рішення про націоналізацію.

Медведчук в розмові впевнено переконує співрозмовника, що рішення суду про націоналізацію труби призупинять, а потім і скасують і Росії, мовляв, переживати нічого. Він також обіцяє приїхати в Москву, щоб представити російському керівництву план з повернення трубопроводу.

"У нього (" головного". – Ред.) там є пропозиція, тому я, напевно, наступного тижня приїду і розповім вам ідеї... Він там контролює особисто. Я приїду, вам розповім, а потім будемо думати що робити або не робити", – зокрема каже Медведчук Токарєву.

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Навіть після рішення Господарського суду 17 березня про націоналізацію трубопроводу Медведчук упевнений, що "все йде за планом", про що він повідомляє Токарєву, заявляючи, що "винні" в ухваленні рішення про націоналізацію будуть покарані.

Пізніше Медведчук також доповідає Токарєву, що його однопартієць Тарас Козак виступатиме представником покупця на угоді з трубопроводу.

І, як на цей момент відомо, план Медведчука спрацював – вже через пару тижнів трубу повернули росіянам, а потім фактично передали куму Путіна.

Також про повернення трубопроводу Росії Медведчук розмовляв і з заступником голови уряду РФ Дмитром Козаком. Вони говорили про якийсь завод в окупованому Севастополі, який росіяни на той момент націоналізували, при цьому згадувалося про "прямий обмін заводу на трубу без нафтопродуктів".

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Нагадаємо, 19 лютого РНБО ввів санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і Наталії Лавренюк – цивільної дружини Тараса Козака, а також доручив повернути нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" в держвласність.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком