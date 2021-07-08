Медведчук "сховав" яхту від санкцій: ЗМІ дізналися, куди вона поділася (відео)

Переоформлення яхти відбулося у період між накладенням санкцій РНБО і арештом ще однієї його яхти

Медведчук змінив прописку яхти. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Віктор Медведчук, судячи з усього, сховав від санкцій свою найдорожчу яхту Royal Romance (близько 200 мільйонів доларів), нібито переписавши на нового власника.

Про це вдалося дізнатися журналістам Слідство інфо.

Реклама

До недавнього часу це судно було власністю компанії Fregata Marine Ltd (кінцевий бенефіціар – дружина Медведчука Оксана Марченко), але виявилося, що в березні воно змінило власника. 31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж з Маршаллових островів, але цієї юрособи у декларації Медведчука немає.

Примітно, що переоформлення яхти відбулося у період між накладенням санкцій РНБО (у лютому) на майно Медведчука і арештом (у квітні) його ще однієї яхти Romance 1. Тепер Royal Romance формально не має відношення до сім'ї Медведчука. Але це тільки формально.

Виявляється, що вже після переоформлення яхти вона була помічена біля узбережжя Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня дружина Медведчука Оксана Марченко опублікувала в Instagram фото з геолокацією "Хорватія". Журналісти дійшли висновку, що сім'я Медведчука й далі користується яхтою.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні суд заарештував яхту Медведчука, яка заходила у Крим. Слідчі задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон).