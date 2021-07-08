Медведчук "спрятал" яхту от санкций: СМИ узнали, куда она делась (видео)

Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций СНБО и арестом еще одной его яхты

Медведчук сменил прописку яхты. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Виктор Медведчук, судя по всему, спрятал от санкций свою самую дорогую яхту Royal Romance (около 200 миллионов долларов), якобы переписав на нового владельца.

Об этом удалось узнать журналистам Следствие инфо.

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До недавнего времени это судно было собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар – жена Медведчука Оксана Марченко), но оказалось, что в марте оно сменило владельца. 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов, но этого юрлица в декларации Медведчука нет.

Примечательно, что переоформление яхты произошло в период между наложением санкций СНБО (в феврале) на имущество Медведчука и арестом (в апреле) его еще одной яхты Romance 1. Теперь Royal Romance формально не имеет отношения к семье Медведчука. Но это только формально.

Оказывается, что уже после переоформления яхты она была замечена у побережья Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала в Instagram фото с геолокацией "Хорватия". Журналисты пришли к выводу, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой.

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Как сообщали новости "Сегодня", в апреле суд арестовал яхту Медведчука, которая заходила в Крым. Следователи задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон).