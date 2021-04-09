Заарештували не ту яхту – Royal Romance Медведчука залишився в Монако

У Херсоні заарештували яхту Romance 1, власником якої є Віктор Медведчук. Причина – вона заходила в порти Криму, що суперечить українському законодавству. Але це – не найкрутіша яхта, яка є у власності у глави партії ОПЗЖ.
Дійсно крута яхта, що належить Медведчуку, – це Royal Romance, за ціною приблизно в 180 млн. євро. Вона перебуває в Монако. Про це свідчать дані інтернет-ресурсу Vesselfinder. Яхта пришвартувалась в цьому порту 4 квітня.
Яхта коштує як 1200 авто Мерседес Майбах
Royal Romance вважається однією з найкращих у світі яхт. Вона побудована на верфях Feadship – це королівські верфі Нідерландів. Внутрішній дизайн розроблений лондонським бюро Фіони Даймонд. Рік побудови – 2015. Довжина – 92,5 м. На головній палубі – басейн 4х12 м, який закінчується водоспадом зі світлодіодним підсвічуванням. Є 4 палуби, 14 гостьових кают і навіть ліфт. Про те, що Royal Romance належить Віктору Медведчуку зазначено, зокрема, в англійській Вікіпедії.
Що ж до яхти Romance 1, яку заарештували в Херсоні, то вона набагато скромніша. Хоча й гнилою посудиною її не назвеш. Внутрішній інтер'єр помпезно розкішний, як прийнято в українських нуворишів початку нульових. Та масштаб не той.
Навряд чи Медведчук сильно засмутився втраті. Адже у нього є ще. Зрозуміти цінність яхти Royal Romance можна на простому прикладі. Один з найдорожчих автомобілів у світі – Мерседес Майбах. Коштує він 149 тис. дол. Яхта коштує як 1200 авто Мерседес Майбах.
Також 9 квітня в Києві на Трухановому острові силовики прийшли з обшуками в охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком. Хоча в поліції стверджували, що обшуки проходили в межах кримінального виробництва за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Читайте детальніше, що відомо про фірму "Шторм", яку обшукують МВС.
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