Санкції проти Медведчука та Марченко набули чинності: що заборонено

Обмеження вводяться на все майно, яке є у їхній власності

У п'ятницю, 20 лютого, на засіданні РНБО було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній.Серед них – глава ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Реклама

Повний перелік заборон оприлюднили на сайті ОПУ

Санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб. Щодо фізичних осіб обмеження вводяться на все майно, яке є у їхній власності.

Вони пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею "фінансування тероризму".

Санції включать:

тимчасове блокування активів. Заборона користуватися та розпоряджатися належним майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;

заборона здійснення НБУ реєстрації учасника міжнародної платіжної системи;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

інші санкції передбачені Законом.

Реклама

Санкції на три роки введені проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, громадян Росії Костянтина Вацковського, Віталія Донченка, Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, громадянки України Наталії Лавренюк.

Список подсанкційних компаній: Eviver (ОАЕ), Gold Natural Group, Sandngate Commerce, WHPA Avia, Klodius Investments, Sportmaster Operations Pte, "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинський завод нафтопродуктів", "Фармацевт плюс", "Дон Експорт", "ИСС-Софт "," ІндаСофт "," Роузвуд Шиппінг","Торговий дім "Донськие Угли", "Біотек", "Гемодженікс", "Медобладнання", "Тосол-Синтез Трейдінг".

Які ще питання розглядав РНБО19 лютого на засіданні, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама