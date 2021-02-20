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Санкції проти Медведчука та Марченко набули чинності: що заборонено

20 лютого, 20:22

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Обмеження вводяться на все майно, яке є у їхній власності

У п'ятницю, 20 лютого, на засіданні РНБО було вирішено ввести санкції стосовно восьми осіб і 19 компаній.Серед них – глава ОПЗЖ Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

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Повний перелік заборон оприлюднили на сайті ОПУ

Санкції запроваджено на 3 роки до 8 фізосіб і 19 юросіб. Щодо фізичних осіб обмеження вводяться на все майно, яке є у їхній власності.

Вони пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею "фінансування тероризму".

Санції включать:

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  • тимчасове блокування активів. Заборона користуватися та розпоряджатися належним майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна;
  • заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;
  • повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками;
  • заборона здійснення НБУ реєстрації учасника міжнародної платіжної системи;
  • припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
  • заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  • відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;
  • інші санкції передбачені Законом.
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Санкції на три роки введені проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, громадян Росії Костянтина Вацковського, Віталія Донченка, Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, громадянки України Наталії Лавренюк.

Список подсанкційних компаній: Eviver (ОАЕ), Gold Natural Group, Sandngate Commerce, WHPA Avia, Klodius Investments, Sportmaster Operations Pte, "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинський завод нафтопродуктів", "Фармацевт плюс", "Дон Експорт", "ИСС-Софт "," ІндаСофт "," Роузвуд Шиппінг","Торговий дім "Донськие Угли", "Біотек", "Гемодженікс", "Медобладнання", "Тосол-Синтез Трейдінг".

Які ще питання розглядав РНБО19 лютого на засіданні, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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