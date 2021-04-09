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Суд заарештував яхту Медведчука: в СБУ назвали причину

9 квітня, 16:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Медведчука не припиняються проблеми – спочатку потрапив під санкції, а тепер опинився без яхти

Херсонський міський суд наклав арешт на яхту народного депутата Віктора Медведчука, яка незаконно заходила в порти окупованого Криму. Таке рішення було прийнято на снованіі матеріалів Служби безпеки України, повідомляє СБУ.

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Зокрема, слідчі задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна Romance 1 (порт приписки – Херсон).

Як уточнили в Офісі генпрокурора, екіпаж судна після окупації півострова, знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території, в жовтні 2017-го здійснив незаконний захід в порти "Ялта" і "Сімферополь".

Захід суден в закриті порти на території Криму кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України і порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Трухановому острові силовики прийшли з обшуками в охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком. Хоча в поліції стверджували, що обшуки проходили в рамках кримінального провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Читайте детальніше, що відомо про фірму "Шторм", яку обшукали МВС.

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суд Крим яхта арешти Віктор Медведчук

Джерело: Сьогодні

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