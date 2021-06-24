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"Маски-шоу" навіть у тещі: у Медведчука знову проводять обшуки

24 червня 2021 10:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Соратник Кума Путіна назвав дії силовиків акцією залякування і спробою деморалізувати підозрюваного у держзраді

Силовики сьогодні вранці прийшли з обшуками в партійний офіс нардепа Віктора Медведчука, за місцем проживання його соратників і навіть до його тещі. Про це повідомив в Facebook його сопартіец Ренат Кузьмін.

Обшуки у справі Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS
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Він назвав ці обшуки від прокуратури акцією залякування.

"Сьогодні з самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників... Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя. Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати і деморалізувати Медведчука і членів його сім'ї, а зовсім не відшукати нові докази по справі", – написав Кузьмін.

Обшуки у справі Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили в змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

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А 21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.

Дивіться також відео, як Порошенко приходив на допит в СБУ у справі Медведчука:

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