"Маски-шоу" даже у тещи: у Медведчука снова проводят обыски

Силовики сегодня утром пришли с обысками в партийный офис нардепа Виктора Медведчука, по месту жительства его соратников и даже к его теще. Об этом сообщил в Facebook его сопартиец Ренат Кузьмин.

Обыски по делу Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

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Он назвал эти обыски от прокуратуры акцией устрашения.

"Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку. В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников… В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя. Совершенно очевидно, что под видом обысков прокуратура проводит своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства по делу", – написал Кузьмин.

Обыски по делу Медведчука. Фото: PavlovskyNEWS

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

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А 21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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