Ляшко може пролетіти повз крісло Степанова – "слуга народу" Верещук

На фракції Слуга народу так і не виступив головний санлікар – це може стати проблемою для нього у Верховній Раді

Максим Степанов і Віктор Ляшко. Колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" не проти звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова, а ось щодо призначення на його місце головного санітарного лікаря Віктора Ляшка не впевнена, оскільки його не вдалося заслухати на фракції. Про це розповіла нардеп від "СН" Ірина Верещук.

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Вона спростувала думку, що нібито це Зеленський до другої річниці свого президентства зачищає чиновників з поганим рейтингом.

"Я думаю, що питання відставки Степанова стояло першого ж дня після його призначення. Ви пам'ятаєте, як голоси (в Раді за відставку) збиралися з листопада. Тобто тут не стоїть питання, що це під 2 роки президента", – сказала Верещук.

Нардеп зазначила, що саме фракція "Голос" хотіла звільнення міністра, а ось "Слуга народу" не наполягала на відставці, а лише хотіла відповідальності людей за провал реформи медицини загалом.

"Основні напрямки Ляшка – це боротьба з пандемією, а основний напрямок Степанова – це реформа сфери (охорони здоров'я). Тут питання потрібно розділяти", – підкреслила Верещук.

Також вона прокоментувала вірогідність призначення Ляшка замість Степанова. За її словами, вчора на фракції "Слуги народу" не заслухали головного санлікаря.

"Ми завершили фракцію, так і не дізнавшись, яка позиція Ляшка з цього питання... Потрібно повернутися до питання, чи назбирає Ляшко 226 голосів. Якщо ми підтримуємо міністра, то ми беремо на себе відповідальність за це", – підкреслила нардеп, зазначивши, що інші кандидати на міністерські посади виступали.

Як ми вже писали, Степанов не писав заяви на відставку – на його звільнення до Ради подання вніс прем'єр-міністр. В "Слузі народу" і сам глава уряду називали головною причиною відставки голови МОЗ – провал вакцинації. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чим не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

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Тим часом лікарі просять не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами".