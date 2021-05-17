Фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатами на посади Степанова, Криклія та Петрашка

Нардепи таки вирішили голосувати за відставку голови МОЗ Максима Степанова і ще двох міністрів

Фракція "Слуга народу" на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення голосувати за відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я і обрала кандидата на цю посаду. Також нардепи визначилися з кандидатами на нових голів міністерств інфраструктури та економіки.

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Про це повідомив у Facebook народний депутат Олексій Устенко.

"За підсумками засідання, фракція ухвалила рішення голосувати за зняття з посади Степанова, Петрашка і Криклія", – написав він.

За словами депутата, замість Степанова мають намір запропонувати його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, на посаду голови Мінекономіки замість Ігоря Петрашка – чинного голову податкової Олексія Любченка, а міністром інфраструктури пропонують обрати керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Крім того, голова фракції Давид Арахамія повідомив, що Любченка пропонують як кандидата не тільки на посаду міністра економіки, а й першого віце-прем'єра.

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Він також розповів, що за кандидатів на міністрів, швидше за все, проголосують одноголосно, а при голосуванні за звільнення Степанова "можуть бути невеликі розбіжності".

"Мій прогноз, що буде десь 200 голосів за Степанова від "Слуги", а за всіма іншими буде одностайна позиція", – впевнений Арахамія.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, основна причиною, з якої у фракції хочуть відставки голови МОЗ Степанова, там називають – провал вакцинації.

Міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій самі вирішили скласти повноваження і подали у відставку, про що стало відомо 14 травня.