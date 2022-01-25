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Тимошенко на місяць "зникла" з України: ЗМІ дізналися, де вона була

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 січня, 14:03
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Юлія Володимирівна новорічні канікули провела із сім'єю за межами України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час новорічних свят відпочивала місяць в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише "Українська правда з посиланням на джерела в прикордонній службі.

Тимошенко місяць відпочивала в ОАЕ

Юлія Володимирівна залишила Україну 27 грудня, а повернулася до країни 23 січня. Річ у тім, що перед початком нової сесії Верховної Ради відбулася погоджувальна рада і треба було раніше бути в країні.

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Джерела також зазначили, що нещодавно дочка Тимошенко разом із сім'єю переїхала до Дубая.

Юлія Тимошенко з донькою Євгенією та онукою
Тимошенко із сім'єю

Депутатів просили не шикувати

  • Наприкінці 2021 року перед новорічними святами голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив народним депутатам провести новорічні свята так, як вони проводили їх минулого року. Говорячи про те, чи рекомендуватиме депутатам їхати на дорогі курорти, Мальдіви, Крушавель, наприклад, політик зазначив, що потрібно відвідувати українські курорти .
  • У березні політолог Андрій Смолій опублікував фото з Давидом Арахамією, який відпочивав в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. Арахамія сказав, що за номер він платив 80 доларів на добу.
Микола Тищенко

Де політики відпочивали на свята

Президент України Володимир Зеленський відсвяткував Різдво на вітчизняному гірськолижному курорті Буковель.

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Ярослав Юрчишин із "Голосу" і "слуги народу" Олександр Ковальчук та Георгій Мазурашу похвалилися формою. Юрчишин провів відпочинок у Єгипті.

Голова парламенту Руслан Стефанчук провів свята у Києві з сім'єю. Під гірляндами на Софіївській площі він зробив сімейні знімки.

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Зеленського шукали на Сейшелах

На початку 2022 року президент України Володимир Зеленський два дні не виходив на зв'язок. Блогер і політичний аналітик Карл Волох повідомив, що має інформацію про те, що глава держави з дружиною та Андрієм Єрмаком вирушив на Сейшели, проте ця інформація не підтвердилася. Президент з'явився у Києві, але про те, де він був у ці дні, досі невідомо.

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