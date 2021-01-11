Порошенко помітили на островах? У Мережі з'явилися фото дорогої яхти

П'ятий президент України Петро Порошенкобув помічений на Галапагоських островах, що в Тихому океані.

Реклама

Telegram-канал "Картковий Офіс" фото дорогої яхти, на якій нібито відпочивав політик.

Порошенко засікли в Тихому океані?

У повідомленні говориться, що політик разом зі своєю сім'єю нібито в кінці листопада на умовах анонімності орендував одну з найдорожчих в цьому районі яхт ARCHIMEDES з портом приписки в місті Бристоль. Її вартість оцінюється в 75 млн євро, а оренда – 350 тис. дол. на місяць.

Реклама

"Відпочиває Петро Олексійович всією сім'єю. На борту, окрім команди, разом з Порошенком знаходиться ще дев'ять осіб. Після того, як місцеві журналісти ввечері підійшли до яхти і попросили аудієнції у Петра Олексійовича, борт підняв якір і пішов в невідомому напрямку незважаючи на те, що за правилами в пізній час яхта повинна залишатися на якорі", – пише телеграм-канал.

У мережі з'явилися фото яхти, яку нібито знімав п'ятий президент України, хоча офіційно немає підтвердження цьому і на фото неможливо впізнати, хто знаходився на судні.

А чи може Порошенко дозволити собі такий відпочинок?

У списку мільярдерів американського журналу Forbes Порошенко займає 1961 місце – його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

Реклама

У декларації про доходи за 2019 рік він вказав, що заробив за основним місцем роботи 383 тис. грн, а також зареєстрував більше сотні тисяч гривень готівки, і має близько мільйона доларів на банківських рахунках.

Як повідомляли новини "Сьогодні", народні депутати від "Слуги народу" Андрій Одарченко та Юрій Камельчук обзавелися позашляховиками, які коштують десятки тисяч доларів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама