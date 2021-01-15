1000 доларів на добу. Тищенко засвітився на дорогому відпочинку в Дубаї (фото)

Поки в Україні люті морози, Тищенко гріється у спекотних Еміратах

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко засвітився на дорогому відпочинку в Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати). Відповідне фото опублікував Telegram-канал Темний лицар.

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"Вітаємо Миколу Тищенка з прекрасним відпочинком в Rixos The Palm Dubai, доба в якому коштує від 1000 доларів. Нагадуємо, що ці витрати повинні бути внесені в декларацію", – йдеться в повідомленні.

Якщо подивитися на декларацію нардепа за 2019 рік, то він цілком може собі дозволити такий недешевий відпочинок. Тільки за роботу у Верховній Раді він заробив 174 тис. грн, 156,7 тис. грн – компенсація витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю. Також вказана готівка: 7,9 млн грн, 11 тис. евро, 37 тис. дол.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями глава КСУ злітав на відпочинок в ОАЕ, після чого опинився в епіцентрі чуток: йому приписували відпочинок на королівської віллі за 300 тис. грн на добу. Однак пізніше сам Тупицький показав, скільки насправді коштує його відпочинок в Дубаї.

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А п'ятого президента України Петра Порошенка помітили в Еквадорі. У Мережі стверджували, що, за даними журналістів, політик нібито знімав дорогу яхту.

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