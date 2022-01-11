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Зеленський знайшовся! Показали новий знімок з президентом після чуток про Сейшели

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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11 січня, 14:59
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Історія з нібито відпочинком президента на островах в Індійському океані добігла кінця – ми розібралися, що ж сталося
Зеленський на роботі, а не на островах. Колаж "Сьогодні"
Зеленський на роботі, а не на островах. Колаж "Сьогодні"

Після кількох днів чуток про можливий відпочинок на островах та дивних фотографій у соцмережах президент Володимир Зеленський таки з'явився у Києві та навіть провів кілька офіційних заходів.

Зеленський відпочивав у Буковелі

Після Нового року глава держави вирушив у Карпати. Як стало відомо 4 січня, там Зеленський "несподівано" підселився до Коломойського.

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А вже 7-го числа Зеленський записав відеопривітання з Різдвом, спускаючись із гори на борді.

Через два дні Зеленський "загубився"

Глава держави після Буковеля не виходив на зв'язок лише два дні, а блогер і політичний аналітик Карл Волох 9 січня у Facebook вже почав розганяти "зраду", мовляв, Зеленський з дружиною та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком вирушили на курорт. А потім уточнив, що ВІП-туристи вирушили на Сейшели.

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"У мене інфа, що сьогодні МЗЧ з дружиною та Єрмаком вилетіли десь у бік Індійського океану – втомився "буковелити", бідака... Судячи з усього, МЗЧ відправилося-таки на Сейшели", – написав він.

Зеленський з'явився 10-го, але заплутав усіх ще більше

10 січня на сторінці президента в Instagram з'явилося фото з підписом: "Понеділок. Ранок. Банкова. Починаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році". Варто зазначити, що фото із селекторних нарад в Офісі президента Зеленський зазвичай не виставляє в "інсту", але цього разу, можливо, він вирішив розвінчати чутки про свою "сейшельську відпустку".

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Проте подиву громадськості не було меж, коли з'ясувалося, що опубліковане Зеленським фото – старе, за 29 листопада.

Ми навіть порівняли його до найменших дрібниць. Дивіться:

Але Зеленський таки справді був у Києві

На доказ його присутності у Києві вранці, 10 січня, вийшов пост у Twitter про телефонну розмову з президентом Швейцарії.

Трохи згодом того ж дня на сайті ОПУ опублікували повідомлення, що на Банковій відбулася селекторна нарада під головуванням Зеленського.

А сьогодні Офіс президента повідомив про зустрічі Зеленського на Банковій із зовнішньополітичними радниками лідерів Франції та Німеччини, Еммануелем Бонном і Єнсом Плетнером, що остаточно спростувало відпустку на островах.

Пам'ятаєте історію Зеленського з Оманом?

  • На початку січня 2020 року, 2-го числа, Зеленський вперше як президент вирушив у Буковель. Тоді він нібито вибрав для себе та своєї родини вітчизняний відпочинок.
  • Але, як виявилося, це був лише початок відпустки президента. Вже 5 січня стало відомо, що він вирушив до Оману. Тоді на Банковій уточнили, що глава держави хоч і полетів до Азії, але по роботі.
  • Там він насамперед зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні відносини Султанату Оман – Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою. Згодом були ще переговори з інвесторами.

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