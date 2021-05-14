Міністри Криклій та Петрашко подали у відставку (фото)

Нардепи повідомляють про кадрові перестановки в уряді – на вимогу Кабміну були обезголовлені міністерства економіки і інфраструктури

Два члена українського уряду – міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій – вирішили скласти повноваження.

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14 травня повідомив в своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

За його інформацією, обидва міністри подали заяви про відставку на вимогу Кабміну.

Гончаренко стверджує, що очільника МОЗ Максима Степанова також змушують написати заяву на звільнення, проте він відмовляється. Це питання буде винесено на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" 17 травня. Раніше стало відомо, в Раді вже зібрані підписи за відставку Степанова.

Цю інформацію в Telegram підтвердила і нардеп від "Слуги народу" Юлія Грішина, яка опублікувала фото заяви Криклія.

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"У понеділок о 19:00 відбудеться засідання фракції. Розглянемо кадрові питання... До зали голосування ВР питання їхнього звільнення винесуть, швидше за все, у вівторок на позачерговому", – заявила Грішина й зазначила, що заяви двох міністрів вже лежать у Верховній Раді.

Фото: https://t.me/Gryshyna_channel

Офіційно ані Криклій, ані Петрашко цю інформацію поки що підтвердили.

Нагадаємо, що останнім часом у владі відбуваються часті потрясіння. Кого вже звільнили і кому це ще загрожує – в матеріалі на сайті "Сьогодні".