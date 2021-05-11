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У Кабміні можуть бути звільнення: Шмигаль назвав головного кандидата на вихід

11 травня, 10:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Зараз в уряді унікальна ситуація – немає жодної вільної посади і немає виконувачів обов'язків. Але це може змінитися

/ Фото: Урядовий портал

В Україні зараз активно обговорюють можливі відставки у Кабінеті міністрів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що в уряді немає недоторканних, але реально під питанням тільки один чиновник – міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що на сьогодні за рік роботи цього уряду склалася унікальна ситуація – немає жодної вільної посади і немає виконувачів обов'язків.

"Усі міністри на місцях. Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд в цілому, на мене. Я завжди казав і кажу: нема недоторканних урядів, міністрів та прем'єрів. Кожен має відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду у разі неефективної або некоректної роботи", – сказав Шмигаль.

Прем'єр усвідомлює, що у Верховній Раді незадоволені деякими міністрами і Кабмін готовий у разі потреби приймати кадрові рішення.

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"Недоторканних немає і ротації в уряді можливі. Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає... У Верховній Раді зібрані підписи, фактично є постанова про звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Це поки єдина точка напруги, яка існує по відношенню до міністрів", – підкреслив глава уряду.

На запитання, чи є вже кандидат на заміну Степанову, якщо його звільнять, Шмигаль відповів дипломатично: "Некоректно зараз з мого боку про це говорити".

Читайте також детальніше в нашому матеріалі, кого наприкінці квітня з топчиновників звільнили і кому ще загрожує відставка.

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