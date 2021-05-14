Русский
$ 27,63
33,37
  1. Влада

У Раду надійшло подання про відставку Степанова, але міністр все спростовує

14 травня, 20:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Напередодні нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Степанова змушують написати заяву на звільнення

У Верховну Раду надійшло подання від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Реклама

Про це написала прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Однак сам Степанов в ефірі "Україна 24" сказав, що заяву про відставку не писав. Водночас він готовий говорити з депутатами і вислухати зауваження.

В тренді
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відео
Фото: скріншот
В тренді
Загрожують катастрофічні наслідки: РФ збільшила кількість кібератак на Україну
Ілля Вітюк, фото: СБУ
В тренді
У Медведчука можуть відібрати "трубу" за 284 млн грн: подробиці позову до нардепа

Як стверджує нардеп Олексій Гончаренко, главу МОЗ Максима Степанова змушують написати заяву на звільнення, проте він відмовляється. Це питання буде винесено на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" 17 травня. Раніше стало відомо, в Раді вже зібрані підписи за відставку Степанова.

Реклама

Також напередодні ми повідомляли, що два члена українського уряду – міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій – вирішили скласти повноваження.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІВлада
"Не став дупу перед моїм обличчям": відео скандалу Киви з журналістом у судіВлада
Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арешт
Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арештВлада
Екс-нардеп побив
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відеоВлада
Коротко і по справі. Що відбувається після суду над Медведчуком і як помститься Путін – головне
Коротко і по справі. Що відбувається після суду над Медведчуком і як помститься Путін – головнеВлада
"Мінус Медведчук" – Зеленський вперше прокоментував арешт нардепаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти