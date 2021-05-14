У Раду надійшло подання про відставку Степанова, але міністр все спростовує

У Верховну Раду надійшло подання від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова

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Про це написала прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Однак сам Степанов в ефірі "Україна 24" сказав, що заяву про відставку не писав. Водночас він готовий говорити з депутатами і вислухати зауваження.

Як стверджує нардеп Олексій Гончаренко, главу МОЗ Максима Степанова змушують написати заяву на звільнення, проте він відмовляється. Це питання буде винесено на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" 17 травня. Раніше стало відомо, в Раді вже зібрані підписи за відставку Степанова.

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Також напередодні ми повідомляли, що два члена українського уряду – міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій – вирішили скласти повноваження.