"Козявка" і "нікчема": сварка Саакашвілі та Марченка пішла по другому колу

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі відповів міністру фінансів Сергію Марченку, який назвав його "фейком" і "шулером з великої дороги".

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На своїй сторінці у Facebook реформатор назвав міністра "дешевою, злодійкуватою козявкою" і "нікчемою".

За його словами, "хто такий Саакашвілі, знає весь світ".

"Хто такий Марченко, знають тільки такі контрабандисти як Романенко, Макаренко та інші. Його дуже добре знає Азаров, у якого Марченко протягом 5 років був помічником і навіть офіційним радником", – заявив глава виконкому ради реформ.

Саакашвілі звинуватив Марченко в систематичному гальмуванні реформ, захисті старих схем, поверненні в держсистему закінчених корупціонерів і кришуванні контрабандних потоків.

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"Звісно, для них Саакашвілі – це "шулер із великої дороги, приїжджий гастарбайтер". Для них я – непримиренний ворог, інакше і бути не може", – підкреслив реформатор.

Нагадаємо, 9 квітня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі звинувачував Марченка в причетності до корупції на митниці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку квітня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів. Через контрабанду держскарбниця недоотримує 300 млрд гривень щорічно.

А 14 квітня ЗМІ повідомили, що Зеленський позбавив українського громадянства двох контрабандистів з ТОП-10.

Відео: Сьогодні

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