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"Козявка" і "нікчема": сварка Саакашвілі та Марченка пішла по другому колу

19 квітня, 20:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Голова виконкому ради реформ знову назвав главу Мінфіну кришувальником контрабандних потоків

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі відповів міністру фінансів Сергію Марченку, який назвав його "фейком" і "шулером з великої дороги".

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На своїй сторінці у Facebook реформатор назвав міністра "дешевою, злодійкуватою козявкою" і "нікчемою".

За його словами, "хто такий Саакашвілі, знає весь світ".

"Хто такий Марченко, знають тільки такі контрабандисти як Романенко, Макаренко та інші. Його дуже добре знає Азаров, у якого Марченко протягом 5 років був помічником і навіть офіційним радником", – заявив глава виконкому ради реформ.

Саакашвілі звинуватив Марченко в систематичному гальмуванні реформ, захисті старих схем, поверненні в держсистему закінчених корупціонерів і кришуванні контрабандних потоків.

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"Звісно, для них Саакашвілі – це "шулер із великої дороги, приїжджий гастарбайтер". Для них я – непримиренний ворог, інакше і бути не може", – підкреслив реформатор.

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Нагадаємо, 9 квітня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі звинувачував Марченка в причетності до корупції на митниці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку квітня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів. Через контрабанду держскарбниця недоотримує 300 млрд гривень щорічно.

А 14 квітня ЗМІ повідомили, що Зеленський позбавив українського громадянства двох контрабандистів з ТОП-10.

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контрабанда обвинувачення сварка образа Михеил Саакашвили Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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