Це економічний тероризм – Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів

Україна ввела санкції проти десяти осіб, причетних до контрабанди. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки.
Про це повідомив у відеозверненні 2 квітня президент Володимир Зеленський.
"Це економічний тероризм проти України" , – заявив він, зазначивши, що через контрабанду держскарбниця недоотримує 300 млрд гривень щорічно.
Імена та прізвища подсанкційних осіб Зеленський не назвав, але уточнив, що це "топ-десятка української контрабанди" – їхні банківські рахунки заблоковані, а активи заморожені.
Трохи пізніше стало відомо, проти кого саме ввели санкції:
- Бокало Іван Васильович (Львів);
- Дідух Володимир Степанович (Львів);
- Пересоляк Валерій Іванович (Закарпатська область);
- Фірманюк Орест Ігорович (Закарпатська область);
- Кушнір Юрій Радулович (Чернівецька область);
- Єрімічук Олександр Володимирович (Чернівці);
- Альперін Вадим Олександрович (Одеса);
- Чудаков Олександр Леонідович (Одеса);
- Шерман Віктор Бенедиктович (Одеса);
Кравченко Олександр Миколайович (Одеса).
Крім того, були відсторонені від виконання обов'язків десятки співробітників митних органів та розпочато розробку законів щодо криміналізації недостовірного митного декларування.
Ще Зеленський повідомив про повернення в державну власність стратегічного нафтопроводу, заявивши, що його приватизація була незаконною, і що після цього в 2017-2019 роках було знищено близько 400 км труби.
Також було представлено Центр протидії дезінформації – його головою призначено Ларису Лисенко. Зеленський впевнений, що ця організація "стане інформаційним щитом України".
Остання тема сьогоднішньої зустрічі РНБО – ситуація на Донбасі.
"Наша армія здатна дати відсіч будь-кому. І це посилює наші позиції для врегулювання ситуації дипломатичним шляхом, який обрала Україна для реінтеграції тимчасово окупованих територій та повернення наших людей", – підкреслив Зеленський, зазначивши, що на цьому шляху Київ заручився підтримкою США.
Одне з підтверджень – сьогоднішня телефонна розмова з Джо Байденом. Зеленський вказав, що обговорив зі своїм американським колегою кілька тем, зокрема ситуацію на Донбасі, підтримку реформ в Україні, боротьбу з корупцією і участь США в Кримській платформі.
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