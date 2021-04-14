Зеленський позбавив українського громадянства двох контрабандистів з ТОП-10 – ЗМІ

У осіб, що потрапили під санкції РНБО, виявилося громадянство інших країн

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

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Про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомляє РБК-Україна.

"Рішення прийнято. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", – уточнив співрозмовник. За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: у Альперина – ізраїльського, у Амірханяна – вірменського, у Єрімічука – румунського.

Сайт "Сьогодні" писав, що 2 квітня РНБО запровадила санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський тоді зазначив, що ці особи входять в "ТОП-10 української контрабанди".

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Як пише "РБК-Україна", Амірханян офіційно до санкційно списку не потрапив, однак, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності, тож у зв'язку з цим потрапив у поле зору СБУ.

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