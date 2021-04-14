Русский
$ 28,02
33,32
  1. Влада

Зеленський позбавив українського громадянства двох контрабандистів з ТОП-10 – ЗМІ

14 квітня, 22:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У осіб, що потрапили під санкції РНБО, виявилося громадянство інших країн

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.

Реклама

Про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомляє РБК-Україна.

"Рішення прийнято. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", – уточнив співрозмовник. За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: у Альперина – ізраїльського, у Амірханяна – вірменського, у Єрімічука – румунського.

В тренді
Росія перекине на кордон з Україною 110 тисяч "багнетів" – розвідка

Сайт "Сьогодні" писав, що 2 квітня РНБО запровадила санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський тоді зазначив, що ці особи входять в "ТОП-10 української контрабанди".

Реклама

Як пише "РБК-Україна", Амірханян офіційно до санкційно списку не потрапив, однак, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності, тож у зв'язку з цим потрапив у поле зору СБУ.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

контрабанда РНБО громадянство санкції Володимир Зеленський український паспорт Вадим Альперін
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на Facebook
Гаряче літо 2014 го: коротка історія АТО в семи постах на FacebookВлада
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – Путін
Увійти в ЄС і НАТО, але без Донбасу – 9 простих запитань про переговори Байден – ПутінВлада
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій Путіна
Росія не нападе на Україну: у США назвали інший небезпечний сценарій ПутінаВлада
Так виглядає їжа депутата:
Так виглядає їжа депутата: "слуга народу" показав свій обід в машині (фото)Влада
Сім років війни на Донбасі – історії українських громадян, що опинилися
Сім років війни на Донбасі – історії українських громадян, що опинилися "за поребриком"Влада
Валютні кредити за день переведуть у гривню: Рада ухвалила потрібні закони
Валютні кредити за день переведуть у гривню: Рада ухвалила потрібні закониФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти