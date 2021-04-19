"Шулер з великої дороги, ти фейк": Марченко жорстко відповів Саакашвілі

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав шулером і гастарбайтером голову виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі і вважає, що той сам нічого не зробив в Україні і не має права будь-кому дорікати. Про це глава Мінфіну сказав в інтерв'ю LB.ua.
За його словами, Саакашвілі приїхав в Україну, щоб спробувати втілити якісь ідеї, але не вийшло, і тепер він звинувачує в своїх провалах когось іншого.
"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастарбайтер ... Я говорю, що умовний товариш С., покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував у губернаторстві, і тепер ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, оскільки чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках", – заявив Марченко.
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На звинувачення Саакашвілі про те, що Мінфін винен в корупції на митниці, міністр нагадав, що питання контрабанди стосується правоохоронців.
"Вони роблять такі припущення без найменшого критичного аналізу. Коли ми про це говоримо, вони нас звинувачують у тому, що ми корупціонери. Це хіба нормально? Тому я кажу, товаришу, ти спочатку матчастину вивчи, а потім будеш спілкуватися з міністром фінансів", – додав Марченко.
Нагадаємо, 9 квітня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі звинувачував Марченка в причетності до корупції на митниці: "Людина, яка ні розмовляти не вміє, ніколи жодної розумної речі від нього не чув, ні позитивної ідеї від нього не чув, всі починання блокує, і плюс він і все його міністерство повністю пов'язані з системою корупції, продовжує працювати міністром фінансів".
Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку квітня Зеленський ввів санкції проти топ-10 контрабандистів. Через контрабанду держскарбниця недоотримує 300 млрд гривень щорічно.
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