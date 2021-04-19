"Козявка" и "ничтожество": ссора Саакашвили и Марченко пошла по второму кругу

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили ответил министру финансов Сергею Марченко, который назвал его "фейком" и "шулером с большой дороги".

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На своей странице в Facebook реформатор назвал министра "дешевой, проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".

По его словам, "кто такой Саакашвили, знает весь мир".

"Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко на протяжении 5 лет был помощником и даже официальным советником", – заявил глава исполкома совета реформ.

Саакашвили обвинил Марченко в систематическом торможении реформ, защите старых схем, возврате в госсистему отпетых коррупционеров и крышевании контрабандных потоков.

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"Конечно, для них Саакашвили – это "шулер с большой дороги, приезжий гастрабайтер". Для них я – непримиримый враг, иначе и быть не может", – подчеркнул реформатор.

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Напомним, 9 апреля в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили обвинял Марченко в причастности к коррупции на таможне.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля президент Владимир Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Из-за контрабанды госказна недополучает 300 млрд гривен ежегодно.

А 14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский лишил украинского гражданства двоих контрабандистов из ТОП-10.

Видео: Сегодня

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