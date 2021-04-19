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"Козявка" и "ничтожество": ссора Саакашвили и Марченко пошла по второму кругу

19 апреля, 20:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава исполкома совета реформ снова назвал главу Минфина крышевателем контрабандных потоков

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили ответил министру финансов Сергею Марченко, который назвал его "фейком" и "шулером с большой дороги".

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На своей странице в Facebook реформатор назвал министра "дешевой, проворовавшейся козявкой" и "ничтожеством".

По его словам, "кто такой Саакашвили, знает весь мир".

"Кто такой Марченко, знают только такие контрабандисты, как Романенко, Макаренко и другие. Его очень хорошо знает Азаров, у которого Марченко на протяжении 5 лет был помощником и даже официальным советником", – заявил глава исполкома совета реформ.

Саакашвили обвинил Марченко в систематическом торможении реформ, защите старых схем, возврате в госсистему отпетых коррупционеров и крышевании контрабандных потоков.

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"Конечно, для них Саакашвили – это "шулер с большой дороги, приезжий гастрабайтер". Для них я – непримиримый враг, иначе и быть не может", – подчеркнул реформатор.

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Напомним, 9 апреля в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили обвинял Марченко в причастности к коррупции на таможне.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля президент Владимир Зеленский ввел санкции против топ-10 контрабандистов. Из-за контрабанды госказна недополучает 300 млрд гривен ежегодно.

А 14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский лишил украинского гражданства двоих контрабандистов из ТОП-10.

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контрабанда обвинение ссора оскорбление Михеил Саакашвили Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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