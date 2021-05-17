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Комитет Рады отказался отправлять Степанова в отставку

17 мая, 17:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Голосование комитета выдалось нервным – почти половина комитета воздержалась, один был против

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования против увольнения министра здравохранения Максима Степанова.

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Об этом сообщила в Facebook нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Комитет не поддержал представление Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова", – написала она.

Стефанишина отметила, что против увольнения был один член комитета, семеро поддержали представление премьера и еще семеро воздержались.

Нардеп Ярослав Железняк намекнул, что голосование в сессионном зале может быть неожиданным.

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"Учитывая, что профильный комитет не поддержал представление премьера об отставке Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", – написал он в Telegram.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что главным кандидатом на его замену является Виктор Ляшко. Сам санврач прокомментировал возможность заменить Степанова.

А сегодня Степанов записал видеообращение касательно слухов о его отставке.

Видео: facebook.com/maksym.stepanov

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