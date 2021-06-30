Комітет Ради з нацбезпеки прийняв рішення по закону Зеленського про олігархів

Його рекомендують схвалити за основу – вже 1 липня закон розглянуть у Раді

Фото: колаж "Сегодня"

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує схвалити за основу законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів.

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Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання комітету.

Він рекомендував парламенту прийняти документ за основу і скоротити строк підготовки до другого читання. Рішення підтримали 9 членів комітету, один з них утримався, а 4 виступили проти.

Цей законопроєкт планують розглянути вже у четвер, 30 червня, у Верховній Раді.

Раніше ми повідомляли, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що Верховна Рада прийме законопроект про олігархів і не знадобиться виносити це питання на всеукраїнський референдум.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", міністр юстиції України Денис Малюська розповідав, кого можуть зарахувати до олігархів.