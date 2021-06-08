Референдум змусить Раду прийняти закон про олігархів: "слуга народу" про "погрози" Зеленського

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко впевнений, що Верховна Рада прийме законопроєкт про олігархів і не знадобитися виносити це питання на всеукраїнський референдум, чим напередодні пригрозив президент Володимир Зеленський.

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Про це повідомляє пресслужба "СН".

Президент говорив, що винесе це питання на референдум, якщо Рада відмовиться приймати закон або принципово змінить його.

"Якщо на референдум буде винесено це питання, і воно отримає схвальну відповідь від українського народу, то Верховна Рада протягом року повинна реалізувати це у вигляді законопроєкту. І за нього не можна буде не проголосувати, тому що це вказівка від народу, який тебе обирав. Верховна Рада буде змушена проголосувати цей закон", – сказав Корнієнко.

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Нардеп вважає, що парламент і так повинен прийняти олігархічний закон і без допомоги референдуму.

"До кінця сесії (ще в червні) ми плануємо у першому читанні законопроєкт проголосувати. Ми чекаємо альтернативний документ від "Європейської солідарності", – підкреслив глава партії.

Читайте детальніше в нашому матеріалі, для кого небезпечний закон про олігархів Зеленського і чого від нього чекати.