Комитет Рады по нацбезопасности принял решение по закону Зеленского об олигархах

Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует одобрить за основу законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

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Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания комитета.

Он рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению. Решение поддержали 9 членов комитета, один из них воздержался, а 4 выступили против.

Этот законопроект планируют рассмотреть уже в четверг, 30 июня, в Верховной Раде.

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