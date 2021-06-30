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Комитет Рады по нацбезопасности принял решение по закону Зеленского об олигархах

30 июня 2021 18:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует одобрить за основу законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

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Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания комитета.

Он рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению. Решение поддержали 9 членов комитета, один из них воздержался, а 4 выступили против.

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Этот законопроект планируют рассмотреть уже в четверг, 30 июня, в Верховной Раде.

Дополняется...

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