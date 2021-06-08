Кандидат наук Кива: Міносвіти перевіряє дисертацію нардепа

МОН перевіряє дисертацію Іллі Киви. Колаж "Сьогодні".

Міністерство освіти і науки перевіряє матеріали про надання народному депутату Іллі Киві ступеня кандидата наук.

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Про це з посиланням на міністерство повідомило "Радіо Свобода".

"26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками", – повідомили в Міносвіти.

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Електронну копію дисертації Киви, атестаційну справу та інформацію від заявників також планують передати експертній раді з державного управління, яка розгляне матеріали "відповідно до процедури, передбаченої нормативними правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації".

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Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, "захистивши" дисертацію, яку йому зарахували, хоча він і не зміг відповісти на питання вчених. Це викликало великий скандал, тим більше що, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і фальшиві довідки.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що дисертацію нардепа Іллі Киви можуть направити на повторний захист, де йому доведеться довести, що це його робота і він розбирається у своїй темі.

Ми також повідомляли, що Ілля Кива знову "відзначився", вітаючи українських учених із Днем науки і поставивши себе при цьому в один ряд із Галілеєм і Коперником.